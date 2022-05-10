Abone Ol

ABD’de mahkumla kaçan kadın gardiyan hayatını kaybetti

İlişki yaşadığı düşünülen mahkum Casey White’i hapishaneden kaçıran kadın gardiyan, polis takibi sırasında kaza yaptıktan sonra kendini vurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD’de mahkumla kaçan kadın gardiyan hayatını kaybetti

ABD’nin Alabama eyaletinde mahkum Casey White ile birlikte cezaevinden kaçan gardiyan Vicky White, 10 gün süren takip sonucu yaralı olarak yakalandı ancak hastanede hayatını kaybetti.
56 yaşındaki gardiyanın beraber kaçtığı 38 yaşındaki cinayet şüphelisi Casey White ile ilişkisi olduğu düşünülüyordu. Kadın gardiyan, Casey White’ı cezaevinden tıbbi değerlendirme gerekçesiyle çıkarmıştı.

Indiana eyaletinde yakalanan çift, polisten kaçarken arabayla kaza yaptı. Vicky White'ın kaza sonrasında kendini vurduğu belirtildi.

Yeniden hapishaneye götürülen Casey White’ın ise idam edilebileceği kaydediliyor.

'Hapishaneden kaçış kralı' otuz yıldız firar ediyor İlginizi Çekebilir 'Hapishaneden kaçış kralı' otuz yıldız firar ediyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Cinayet Kadın kaza Polis