ABD’den Ankara’ya Osman Kavala tepkisi: Derin rahatsızlık ve hayal kırıklığı

Gezi davasında duruşmasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi ve Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verilmesinden sonra ABD'den sabaha karşı açıklama geldi. AB de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sozcu.com.tr

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2013’teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Dün akşam saatlerinde alınan karar ile birlikte mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18'er yıl hapis cezası verildi.

Bu karar uluslararası kamuoyunda gündem olurken ABD’den TSİ sabaha karşı bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, alınan karardan dolayı “derin bir endişe ve hayal kırıklığı” hissettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Kavala'nın haksız biçimde mahkum edilmesinin insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüyle bağdaşmadığı” belirtilirken Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

“ENDİŞE DUYMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da konuyla ilgili konuştu. Price, “Türkiye'yi bir kez daha, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olarak, Osman Kavala ve keyfi biçimde hapse atılan diğer tüm kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz” derken, “Türkiye'de duruşma öncesi uzun gözaltı süreleri, aşırı geniş tanımlı terörle destek suçlamaları ve suç unsuru taşıyan hakaret davaları dahil olmak üzere sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyasından liderlere karşı devam eden yargısal tacizlerden ağır endişe duymayı sürdürüyoruz” yorumunu yaptı.

Price açıklamasının devamında ise, “Türkiye halkı, insan haklarını ve temel özgürlüklerini cezalandırılma korkusu yaşamadan uygulayabilmeyi hak ediyor. İfade, barışçı şekilde toplanma ve dernek kurma özgürlüğünü kullanma hakkı, Türkiye'nin anayasası, uluslararası hukuki sorumlulukları ve AGİT yükümlülüklerinde yer almaktadır. Hükümeti, siyasi güdümlü davaları sona erdirmeye ve tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz” dedi.

AB’DEN DE TEPKİ GELDİ: SONUÇLARI OLACAK

Alınan mahkeme kararına Avrupa Birliği’nden de tepki geldi…

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Parlamento Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Türk yargısı bugün, Osman Kavala'yı hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ederek tahminlerin en kötüsünü doğruladı. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu üzücü kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına açıkça hor görüyor ve Avrupa Konseyi'nde devam eden ihlal prosedürleri bakımından da kesinlikle sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.

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