Cem Yılmaz’dan Gezi davası yorumu

Komedyen Cem Yılmaz, Gezi davasında verilen karara ilişkin yaptığı yorumda "Kim olduğuna bakıyorlar, ne yaptığına değil" dedi.

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2013’teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı.

Mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18'er yıl hapis cezası verildi.

“NE KADAR CİDDİYETSİZ OLDUĞUNU VE BİR O KADAR CİDDİ OLDUĞUNU ANLIYORUM”

Kararın açıklanmasının ardından komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, “Gezi Parkına hiç gitmediğim halde o günlerden bu güne ‘En başta sensin, sen. Seni gidi Gezici’ diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduğuna bakıyorlar, ne yaptığına değil” ifadelerini kullandı.