ABD’den Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili yeni karar

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye ile ABD arasında bir süredir gerçekleştirilen F-16 müzakerelerine ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

BİDEN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Rusya'dan S-400 satın aldıktan sonra F-35 programından çıkarılan Türkiye, geçen yıl ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve F-16'lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden’ın birkaç ay önce yeşil ışık yaktığı Türkiye’ye F-16 satışı, ABD yönetimi içinde itirazlara yol açmıştı.

Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen ABD’li senatörler tarafından sunulan ve Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçağı satışını kısıtlayan yasa tasarısı, temmuzda Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada kabul edilmişti.

İlginizi Çekebilir Türkiye 'olumlu geçti' demişti: ABD'li senatörler, F-16 konusunda yeni şartlar önerdi