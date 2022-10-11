ABD’den Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili yeni karar
ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.
Türkiye ile ABD arasında bir süredir gerçekleştirilen F-16 müzakerelerine ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi.
ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.
BİDEN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Rusya'dan S-400 satın aldıktan sonra F-35 programından çıkarılan Türkiye, geçen yıl ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve F-16'lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden’ın birkaç ay önce yeşil ışık yaktığı Türkiye’ye F-16 satışı, ABD yönetimi içinde itirazlara yol açmıştı.
Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen ABD’li senatörler tarafından sunulan ve Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçağı satışını kısıtlayan yasa tasarısı, temmuzda Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada kabul edilmişti.