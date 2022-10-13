ABD’den kriz çıkaracak hamle: Yunanistan’daki askeri varlığını artırmak istiyor

Türkiye-Yunanistan hattında gerilim karşılıklı açıklama ve adımlarla hızla yükselirken, Yunanistan’ın kontrolündeki Ege adalarında askeri varlığını artırarak Ankara’nın tepkisini çeken ABD’den kriz çıkaracak bir hamle daha geldi.

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Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon Ege’deki adaların silahlandırılması nedeniyle hızla yükselirken ABD de Ankara'nın tepkisine Yunanistan’la askeri hamlelerini sürdürüyor.

Yunanistan’daki üsleri aracılığıyla Doğu Akdeniz’deki varlığını hızla artıran ABD, geçen mayısta Girit Adası'ndaki Suda üssüne F-35 ve F-15’lerin yerleştirileceğini duyurmuştu. Geçen ay da Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege’deki Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye, Yunanistan ve ABD’ye nota vermişti.

Son olarak ABD Savunma Bakan Yardımcısı Sasha Baker, Yunan mevkidaşı Nikolas Hardalyas'la görüşmesinde, iki ülke arasında askeri işbirliğinin artırılmasını önerdi. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre iki yetkili ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığının daha da artırılmasına yönelik senaryoları görüştü.

DEDEAĞAÇ DA GÜNDEME GELDİ

Baker'ın ABD ordusunun Suda üssündeki ve Yunanistan'ın farklı bölgelerindeki askeri varlığını artırmasının özellikle Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Karadeniz'de NATO'ya destek sağlayacağı görüşünü Yunan mevkidaşına ilettiği belirtildi.

Görüşmede, “Boğazlar'a alternatif” olarak görüldüğü iddia edilen Dedeağaç'ın NATO gemilerinin geçişi açısından önemine de değinildiği kaydedildi. Pentagon'un açıklamasına göre ABD Savunma Bakan Yardımcısı Baker, görüşmede Yunanistan ve Türkiye arasında gerilimi azaltacak temasları desteklediğini de söyledi.

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