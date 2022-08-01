ABD’den Putin’i zora sokacak yeni hamle: Askeri yardıma onay çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken ABD'den Putin'i zora sokacak bir karar daha alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yapılacak olan yeni ek askeri yardım paketini duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD’den Ukrayna'ya ek askeri askeri yardım geldi.

“DESTEK DEVAM EDECEK”

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya’nın vahşi ve sebepsiz saldırısına 5 aydan fazla bir süredir maruz kalan Ukrayna halkı, ülkelerini ve özgürlüklerini savunurken dünyaya ilham veriyor” ifadeleri kullanılarak, ABD'nin 50’den fazla müttefiki ve ortağı ile Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

8.7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

ABD'nin Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağı aktarılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yaptığı askeri yardım miktarının 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu askeri yardım paketinin yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) ve 155 milimetre topçu sistemleri için mühimmat içerdiği ifade edildi.

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