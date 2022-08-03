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ABD’den Suudi Arabistan’a silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve BAE’ye 5,3 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.

Sozcu.com.tr
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ABD’den Suudi Arabistan’a silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yeni silah satışını onayladı.

5,3 milyar dolarlık anlaşmalar kapsamında ABD, BAE'ye THAAD füze sistemi ve Suudi Arabistan'a da Patriot verecek.

Anlaşmanın ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen ay 2018’deki Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepkilere yol açan Suudi Arabistan ziyaretinin ardından gelmesi dikkat çekti. ABD, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya alternatif enerji kaynağı arayışıyla Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor.

Biden yönetiminin, Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan’a uygulanan ‘saldırı amaçlı silah’ satışı yasağını kaldırmayı düşündüğü haberleri daha önce basına yansımıştı.

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