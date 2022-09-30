AB’den Putin’in kararına ilk tepki

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı resmen ilhak ettiğini açıklamasının ardından AB ülkelerinden ilk tepki geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Ukrayna Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’yı resmen ilhak etti. Moskova’da düzenlenen törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört ülkenin Rusya’ya katıldığını duyurdu.

AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi. AB tarafından yapılan açıklamada, “Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için yaptırımlarını sıkılaştıracağı” vurgulandı.

27 AB üye devletini bir araya getiren Avrupa Konseyi, tüm üyeler adına yaptığı açıklamada, Rusya’nın kasıtlı olarak uluslararası düzeni baltalamasının küresel güvenliği riske attığını belirtti.

VON DER LEYEN DE AÇIKLAMA YAYINLADI

Açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal etmesine bahane olarak tasarladığı yasa dışı ‘referanda’yı ve bunların sahte ve yasadışı sonuçlarını asla tanımıyoruz ve tanımayacağız” denildi.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili yaptığı açıklamada dört bölgenin ilhakını tanımadıklarını belirtirken, “Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya halen Ukrayna’nın topraklarıdır. Putin tarafından ilan edilen yasadışı ilhak hiçbir şeyi değiştirmeyecek” dedi.

–

İlginizi Çekebilir Dünyanın gözü kulağı burada: Putin 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı

İlginizi Çekebilir Ukrayna ordusundan Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde büyük taarruz