ABD’li genç etrafa ateş açıp saldırıyı Facebook canlı yayınında paylaştı

ABD’nin Memphis kentinde 19 yaşında bir genç, araba sürerken etrafa rastgele ateş açarak saldırısını Facebook canlı yayınında paylaştı. 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırı kentte büyük paniğe yol açtı. Yetkililer halka evden çıkmama çağrısı yaptı, bazı otobüs seferleri de durduruldu.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Memphis kentinde bir kişinin canlı yayında etrafa ateş açarak 4 kişiyi öldürmesi kentte şok etkisi yarattı.

Tennessee eyaletine bağlı Memphis'te 19 yaşında bir genç, araba sürerken etrafa rastgele ateş açarak saldırısını Facebook canlı yayınında paylaştı. Sekiz ayrı olay yerinde meydana gelen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Yetkililer, kent genelinde büyük panik yaratan saldırı sonuçlanana dek halka evden çıkmama çağrısı yaptı. Bazı otobüs seferleri de durduruldu.

Polis yetkilileri, bu sabah yaptıkları açıklamada 19 yaşındaki saldırgan Ezekiel Kelly'nin yakalandığını duyurdu. Belediye Başkanı Jim Strickland olayı “anlamsız cinayet” diye niteledi.

Yakalanan gencin cinayet şüphesiyle bir süre hapis yattığı ve martta serbest kaldığı ortaya çıktı.

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