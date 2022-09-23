ABD’li Kongre üyesi Erdoğan’ı hedef aldı: Hayal aleminde yaşıyor

Türkiye ile ABD arasında devam eden F-16 müzakerelerine ilişkin Washington’daki Yunan lobisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çok sert bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, F-16 satışına ilişkin ABD’den yeni bir adım beklerken ABD Kongresi'ndeki Yunan lobisine yakın isimler Türkiye karşıtı faaliyetlerini sürdürüyor.

Rusya'dan S-400 satın aldıktan sonra F-35 programından çıkarılan Türkiye, geçen yıl ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve F-16'lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden’ın birkaç ay önce yeşil ışık yaktığı Türkiye’ye F-16 satışı, ABD yönetimi içinde itirazlara yol açmıştı. Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen ABD’li Kongre üyeleri tarafından sunulan ve Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçağı satışını kısıtlayan yasa tasarısı, temmuzda Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada kabul edilmişti.

Son olarak ABD Kongresi'ndeki Yunan lobisi üyelerinden Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

‘KONGRE’NİN ÇOĞU F-16 SATIŞININ SINIRLANMASINI İSTİYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta New York'ta görüştüğü iki ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı konusunda olumlu geri dönüş aldığını söylemişti. Bu açıklamaya değinen ABD'li Kongre üyesi Bilirakis, Cumhuriyetçilerin Türkiye'ye F-16 satışını desteklemediğini savunarak “Bu durum Erdoğan'ın hayal aleminde yaşadığının kanıtı” dedi.

Daha da ileri giderek “Erdoğan gerçeklerle kendi hayallerini birbirine karıştırıyor” ifadelerini kullanan Bilirakis, Twitter'da paylaştığı mesajda 59'u Cumhuriyetçi Parti'den olmak üzere Kongre üyelerinin çoğunun Türkiye'ye F-16 satışını sınırlanmasına destek verdiğini söyledi.

Bilirakis, “Erdoğan kötü bir müttefik olmanın ve kabadayılığın istediği şeyleri elde etmenin yolu olmadığını öğrenecek” dedi.

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