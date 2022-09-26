AB’nin mali ve çevresel önlemleri, İspanya’yı zora sokacak

ABD merkezli danışmanlık şirketi Deloitte, Avrupa Birliği (AB) ve İspanya'da öngörülen havacılık sektörünü etkileyecek mali ve çevre sorunuyla ilgili önlemlerin 2030'da İspanya'da 11 milyon turist kaybına yol açabileceğini belirtti.

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Deloitte, İspanya İş Örgütleri Konfederasyonu’nun (CEOE) Madrid’deki merkez ofisinde “Sürdürülebilir bir geleceğe doğru uçarken” adlı rapor sundu.

Raporda, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında iklim, enerji, ulaşım ve vergilendirme politikalarının, emisyon oranının yüzde 55 azaltılması hedefine uygun haline getirilmesini öngören, AB’nin kabul ettiği “Fit for 55” paketinin olumsuz etkileri olacağı iddia edildi.

“Fit for 55” programının uygulanmasının maliyetinin, konvansiyonel yakıttan üç ila altı kat daha pahalı olan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanma zorunluluğunu getirdiği, bunun sonucunda da uçak bileti fiyatlarının artacağı vurgulandı.

TURİST SAYISI 11 MİLYON AZALABİLİR

Alınacak mali ve çevresel önlemlerin, İspanya’da 2030’da yabancı turist sayısının 11 milyon azalmasına, döviz gelirinde 12 milyar avroluk (bunun 3 milyar 200 bin avrosu otelcilik sektörünü kapsayacak) bir kayıp yaşanmasına ve sektörde 430 bin çalışanın iş kaybına neden olacağı ileri sürüldü.

Havacılık sektörüne yönelik mali önlemlerin, 2030’da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’da (GSYİH) yüzde 9 kayıp yaşanmasına ve 236 bin kişilik iş kaybına neden olacağı, çevresel önlemlerin ise GSYİH’in yüzde 7’sinde kayıp ve 194 bin kişinin işini kaybetmesi sonucunu doğurabileceği kaydedildi.

İspanya’daki Hava Yolu Şirketleri Derneği (ALA) Başkanı Javier Gandara, 2050’de sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhütlerini vurgulasa da mali önlemleri eleştirdi.

Gandara, çözümün, “emisyonları azaltılmasına etkin bir şekilde katkıda bulunan teknolojilere yatırım yapılmasında ve bu oluncaya kadar SAF yakıtlarının geliştirilmesinin desteklenmesinde” olduğunu savundu. AA

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