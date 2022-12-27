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AB’yi sarsan rüşvet krizi: Para dolu bavulları böyle taşımışlar

Avrupa Parlamentosu'nu sarsan "Katar'dan rüşvet" skandalı giderek büyüyor. İtalyan medyası Brüksel'deki bir otelde çekilen fotoğrafları yayınlayarak bazı üst düzey isimlerin içi para dolu bavulları taşıdığı anları gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:18 - 27 Aralık 2022 Güncellenme:
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AB’yi sarsan rüşvet krizi: Para dolu bavulları böyle taşımışlar

Avrupa Parlamentosu’nun eski başkan yardımcılarından Eva Kaili’nin de aralarında olduğu üst düzey isimlerin Katar’dan rüşvet alarak lobicilik yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma derinleşiyor.

Avrupa medyasında “Katargate” olarak bilinen skandalda yeni bilgilere ulaşılıyor. İtalya’nın çok okunan gazetelerinden La Repubblica, Antonio Panzeri ve Kaili’nin partneri olan Francesoco Giorgi’nin ellerinde bavullar dolusu parayı taşırken çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde Kaili’nin 2 aylık çocuğunun da otelde olduğu görüldü.

İtalyan medyası, Brüksel’deki Steigenberger Hotel’de çekilmiş kamera görüntülerini paylaşırken iki adamın içi para dolu bavulları taşıdığını aktardı.

Parmaklıklar arkasında tutulan Kaili masum olduğunu iddia etmişti.

10 Ekim’de Katar Çalışma Bakanı Ali Bin Samih Al Marri ile bir görüşmeden sonra çekildiği açıklanan fotoğrafların, 2022 Dünya Kupası’nın başlamasından 5 hafta önce çekildiği belirtildi.

Kaili partneri Giorgi’nin ihanetine uğradığını söylemişti.

Görüntülerde Giorgi’nin yanında Yunan siyasetçi Kaili’nin 20 aylık çocuğunun da bebek arabasında olduğu görülüyor. Brüksel’in en lüks oteli olarak bilinen otelde Katar delegesi ile Pancheri’nin görüştüğünü ve Giorgi’yle birlikte boş bavullarla mekana girdikleri aktarıldı. Belçika savcılığı ikilinin ellerindeki bavulların ise daha sonra para dolu bir şekilde dışarı çıkarıldığını da aktardı.

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