Af Örgütü: İsrail apartheid suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü, yayınladığı kapsamlı raporda İsrail’in Filistinlilere yönelik uygulamalarının apartheid boyutuna ulaştığını bildirirken, İsrail rapordaki suçlamalara sert tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını “apartheid” olarak niteledi.

Örgütün yayınladığı 211 sayfalık raporda, İsrail'in Yahudi vatandaşlarının çıkarı için Filistinlilere baskı uygulama ve boyun eğdirmeye yönelik bir sistem dayattığı belirtildi.

Sistematik ayrımcılık anlamına gelen apartheid'ın uluslararası hukukta “insanlığa karşı bir suç” olduğu hatırlatılan raporda, bu suçu işleyen İsrail'in hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI

Raporda, İsrail'in Filistin halkına yönelik ayrımcı uygulamalarının ayrıntılarına da yer verildi. Kapsamlı raporda değinilen suçlar arasında Filistinlilerin topraklarına ve mülklerine el koyma, zorla yerinden etme, hukuka aykırı öldürme vakaları, dolaşım kısıtlamaları ve Filistinlileri vatandaşlık hakkından yoksun bırakma uygulamaları yer aldı.

Örgüt, İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması çağrısında da bulundu.

İSRAİL’DEN ANTİ-SEMİTİZM TEPKİSİ

İsrail ise rapora sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, rapordaki iddiaların tümüyle reddedildiğini belirterek bu suçlamaları “bilinen İsrail karşıtı nefret örgütlerinin ürettiği yalanlar” diye niteledi.

Bakanlığın açıklamasında, raporun İsrail devletinin var olma hakkını tanımadığı ve anti-Semitist bir dil kullandığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de, “Af Örgütü, hükümetin kendi vatandaşlarını katlettiği Suriye'yi, İran'ı ya da Afrika ev Latin Amerika'daki yozlaşmış rejimleri apartheid devleti olarak tanımıyor. İsrail bir Yahudi devleti olmasaydı Af Örgütü'nde kimse böyle bir argümana başvurmaya cesaret edemezdi” diye konuştu.

10 milyona yakın İsrail nüfusunun yüzde 20'den fazlası Filistinli, ayrıca 3 milyona yakın Filistinli de işgal altındaki topraklarda yaşıyor.

İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda Filistinlilerin evlerini yıkma ve yasadışı Yahudi yerleşimlerine izin verme politikası uluslararası toplumun da tepkisini çekiyor.

İlginizi Çekebilir İsrail askerlerinin gözaltına aldığı 80 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin'e destek mesajı

İlginizi Çekebilir İsrail güçleri Filistinli ailenin evini yıktı