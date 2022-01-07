Afganistan’da Taliban’dan kadınlara hamam yasağı

Taliban, birçok evin sıcak suya erişim sağlayamadığı Afganistan'ın kuzeyinde kadınların hamama gitmesini yasakladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afganistan'da 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirdikten sonra kadın haklarına adeta savaş açan ve birçok tartışmalı uygulamaya imza atan Taliban, son olarak kadınların hamama gitmesini de yasakladı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Balkh ve Herat vilayetlerinde kadınlara hamam yasağı geldi. Bu yasağın, ülke geneline yayılmasından endişe edildiği bildirildi.

Hamamların çok popüler olduğu ülkede birçok kişi, giderek ağırlaşan kriz koşullarında sadece hamamlarda sıcak suyla yıkanabiliyor.

Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından Kadın İşleri Bakanlığı lağvedilmiş, kadınların tek başına uzun seyahate çıkması yasaklanmış ve bazı okullarda kız çocuklarının eğitim alması engellenmişti.

Ekonominin çökme noktasına gelmesi ve uluslararası yardımların kesilmesi, Afganistan'ı ciddi bir krizle ve açlık riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Taliban'ın geçen haftalarda vitrin mankenlerinin kafalarının İslam'a aykırı olduğu gerekçesiyle kesilmesini emretmesi, tepkilere yol açmıştı.

İlginizi Çekebilir Taliban, litrelerce alkolü kanala boşattı

İlginizi Çekebilir Taliban emretti: Vitrin mankenlerinin başları kesilecek