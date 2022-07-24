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Afrin’de mülteci kampına roketli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Kuveyt Al Rahma köyündeki mülteci kampına Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Afrin’de mülteci kampına roketli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Afrin ilçesinde bulunan Kuveyt Al Rahma köyünde bulunan bir mülteci kampına Suriye Demokratik Güçleri (SDF) tarafından roketli saldırı düzenlendi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Sivil Savunma ekipleri, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, hava saldırısının SDF ve İranlı militanların kontrolü altında bulunan Tel Rıfat bölgesinden yapıldığını aktardı.

Saldırıda çok sayıda ev ve çadır da zarar gördü. İHA

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