Akdeniz’de 6 göçmen açlık ve susuzluktan öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'ndaki Pozzallo kıyısına gelen düzensiz göçmenlerden 6'sının öldüğünü açıkladı.

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UNHCR, Orta Akdeniz’de günlerdir sürüklendiği tahmin edilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekneden 2’si bebek (1 ve 2 yaşında) 1’i 12 yaşında ve 3’ü kadın olmak üzere Suriyeli toplam 6 kişinin “büyük olasılıkla açlık ve susuzluktan öldüğünü” bildirdi.

Yetkililer, tekneden sağ çıkan 26 düzensiz göçmenin ise oldukça bitkin olduklarını, bazılarının sağlık durumlarının ciddi olduğunu kaydetti.

UNHCR İtalya Temsilcisi Claudia Cardoletti, “Bu kabul edilemez bir can kaybıdır. Bu düzensiz göçmen grubu günlerdir yardım bekleyerek denizde sürüklenmiştir. Bu olay, Akdeniz’de zamanında, etkili ve devlet öncülüğünde bir arama-kurtarma mekanizmasının acil olarak kurulması ihtiyacını bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizde kurtarma, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı insani bir zorunluluktur.” dedi. (AA)