Al-Monitor: Mısır, Türkiye’nin artan etkisine karşı Somali’yi destekliyor

Son dönemdeki normalleşme hamlelerine rağmen Ankara-Kahire hattında Doğu Akdeniz'deki gerilim gibi bir dizi başlıkta sürtüşme devam ediyor. Al-Monitor sitesinde yer alan haberde, Mısır’ın Türkiye’nin Somali’de artan varlığını sınırlamak için Somali yönetimine desteği son dönemde artırdığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli Al-Monitor sitesi, Mısır'ın Türkiye'nin bölgede artan etkisini sınırlamak için Somali'yle yakınlık kurmaya çalıştığını yazdı.

George Mikhail imzalı haberde, Mısır'ın Türkiye ve Etiyopya'nın Somali'deki varlığını dengelemek için Somali yönetimine desteği artırdığı belirtildi.

Geçen aralıkta Mısır Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurumun arabuluculuk eğitimleri için Somali'den 17 yetkiliyi ağırladığı hatırlatılan haberde, Mısır'ın son dönemde siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında Somali'ye artan desteğinin dikkat çektiği vurgulandı.

Mısır'ın baraj inşaatları ve sulama sistemleri için Somali'yle görüşmeler yürüttüğünü yazan Al-Monitor, Mısır'ın 2018'de Somali'de bir güneş enerjisi tesisi kurduğuna dikkat çekti.

Haberde, Mısır'ın eğitim alanında da Somali üzerinde etki yaratmaya çalıştığı, bu amaçla çok sayıda Mısırlı öğretmenin geçen yıl Somali'ye gönderildiği ifade edildi.

Mısır hükümeti, 12 Ocak 2020'de petrol ve doğalgaz danışmanlığı için Somali'yle bir işbirliği anlaşması imzalamıştı. Geçen ağustosta Kahire'yi ziyaret eden Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble de, Mısır'la artan işbirliğinden memnun olduklarını açıklamıştı.

Mısır'ın askeri alanda da son yıllarda Somali'yi desteklediğine ve zırhlı araçlar sevk ettiğine dikkat çeken Al-Monitor, tüm bu girişimlerin Türkiye'nin Somali'deki varlığını sınırlama çabasının bir sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

‘SOMALİ, TÜRKİYE İÇİN AFRİKA’YA GİRİŞ KAPISIYDI’

Haberde, Türkiye'nin 2017'de Somali'de askeri eğitim üssü kurduğu, 2020'de de Somali'nin IMF'ye borcunu ödediği hatırlatıldı.

Al-Monitor'e konuşan Mısır'daki El Ahram Stratejik Çalışmalar Merkezi'nden Afrika uzmanı Attia Issawy, “Somali, buradaki askeri üssü nedeniyle Türkiye'nin Afrika'daki askeri varlığı açısından bir giriş kapısıydı” dedi.

Türkiye'nin Etiyopya'nın çatışma yaşadığı Somali'yle yakınlaşmasına da yardım ettiğini kaydeden Issawy, “Bu nedenle Mısır, Türkiye-Etiyopya ittifakına karşı koymak için Somali'de varlığını artırmak istiyor” diye konuştu.

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