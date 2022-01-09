Aleksis Çipras corona oldu

Yunanistan’da ana muhalefet partisi Syriza’nın lideri Aleksis Çipras corona virüse yakalandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'da daha öncede başbakanlık yapmış olan ve halen ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri olan Aleksis Çipras kendisine ait sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını duyurdu. Çipras yapılan kontrollerde eşi ve çocuklarının test sonuçlarının ise negatif çıktığını belirtti.

Semptomların hafif olduğunu belirten Çipras bir süre karantinada kalacağını ve ilaçlarını alarak dinlendiğini belirtti.

Ocak 2021'de Çipras'ın küçük oğlu Orfeas-Ernesto da corona virüse yakalanmış ve hafif semptomlarla geçirmişti.

Çipras'ın eşi Betti-Peristera Baziana'yla, her iki çocuğu da Aralık ayında aşılarını oldukları belirtildi.

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