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Almanya Başbakanı Scholz’dan 3 nükleer santralle ilgili karar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi.

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Almanya Başbakanı Scholz’dan 3 nükleer santralle ilgili karar

Karar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden dolayı ülkede olası enerji krizini önlemek amacıyla alındı.

Başbakan Scholz’un ofisi, kararı Bakanlar Kuruluna mektupla duyurdu.

Mektupta, bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi.

YIL SONUNA KADAR SONA ERDİRME TAAHHÜDÜNDE BULUNMUŞTU

Alman hükümetleri, güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz arzında sert kesintiye yol açan Ukrayna’daki savaş, Almanya’yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini yeniden devreye sokmaya sevk etmişti. (AA)

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