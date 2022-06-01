Almanya Başbakanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Son dönemde gerginliğin arttığı Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili Almanya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye'ye Yunanistan'la ilişkilerde itidal çağrısı yaptığı bildirildi.

Almanya hükümetinden bir sözcü, “Başbakan mevcut durumda tüm NATO müttefiklerinin bir arada durması ve aralarındaki provokasyonlardan kaçınmaları gerektiğini düşünüyor” dedi. Günlük basın toplantısında konuşan sözcü, Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal ettiği iddialarına ilişkin olarak “Yunan hava sahasını işgal etmek ve Yunan adaları üzerinde uçuş yapmak doğru bir tutum değil. Bunlar, yapıcı olmayan ve birlik ruhuna aykırı adımlar” diye konuştu.

Sözcü, Almanya'nın Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların diyalog yoluyla ve uluslararası yasalara uygun şekilde çözülmesi esasına bağlı olduğunu kaydetti. Alman yetkili, “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin egemenliğinin sorgulanmasını kabul edemeyiz” dedi.

MİÇOTAKİS, SCHOLZ’A HARİTA GÖSTERMİŞTİ

Brüksel'de dün düzenlenen AB Zirvesi'ne katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in burada üst düzey isimlerle görüştüğü ve Türkiye karşıtı açıklama ve sunumlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Miçotakis'in Alman mevkidaşı Scholz ile de görüştüğü ve bu görüşmede Ankara ile son dönemde yaşanan gerilimden duyulan kaygının dile getirildiği belirtilmişti.

Yunan haber ajansı AMNA'nın haberinde, Türkiye'nin “Mavi Vatan” doktrininin Atina'da rahatsızlık yarattığı ve Miçotakis'in bu konuyu Scholz'a bir harita gösterdiği aktarılmıştı. Yunan başbakanın Türkiye'nin hamlelerinin bölgeye zarar verdiğine yönelik iddiaları Scholz'a kabul ettirmeye çalıştığı ifade edilmişti.

İlginizi Çekebilir Miçotakis Türkiye karşıtlığını harita ile gösterdi

İlginizi Çekebilir Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi dün bakanlıkta PKK'yı görüştü