Almanya her ay 1000 Afgan aileyi kabul edecek

Almanya, Afgan mülteciler için yeni bir kabul programı başlattı

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Almanya, geçen yıl Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından risk altında sayılan Afganları kabul etmek için yeni bir program başlattığını duyurdu.

Berlin, yaklaşık 38 bin Afgan’ı alma sözü vermiş ve bugüne kadar 26 bin Afgan Almanya’ya gelmişti.

Yeni duyurulan programa göre ayda 1000 Afgan ve aile üyeleri kabul edilecek. Özellikle kadın ve insan hakları savunuculuğunda aktif olan veya adalet, siyaset, medya, eğitim, kültür, spor veya bilim alanlarında çalışma riski altında olan Afganlara öncelik verilecek.

Cinsiyetleri, cinsel yönelimleri veya dinleri nedeniyle şiddet veya zulüm görmüş Afganlar da programdan yararlanabilecek.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada, “Tanımlanmış kabul kriterlerine dayanarak, Afganistan’dan özellikle tehlike altındaki ve savunmasız insanlara koruma sunabiliriz” dedi.

Almanya, hedeflenen grupları seçmek ve onlara ulaşmak için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak. Hükümet, programı Ekim 2025’teki yasama döneminin sonuna kadar yürütmeyi planlıyor.

Almanya, Ağustos 2021’de Afganistan’ı devralan Taliban’ı meşru bir hükümet olarak tanımıyor.

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