Almanya ile Türkiye arasında Osman Kavala krizi: Büyükelçiler dışişlerine çağrıldı

Gezi Parkı davası ile ilgili karar, Ankara-Berlin hattında gerilim yarattı. Gezi Parkı davasında Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Ankara da aynı şekilde karşılık verirken Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın Alman diplomata sert çıkıştığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Gezi Parkı davasında hafta içinde verilen karar uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor…

Gezi Parkı davasında Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer sanıklara da cezalar verilmesi üzerine Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen dün Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Türkiye Berlin yönetiminin bu hamlesine sert bir şekilde tepki gösterirken, bu gelişme karşısında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jurdgen Schulz da Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar, Schulz ile Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın görüştüğünü aktardı.

Reuters’a konuşan kaynaklar, “Büyükelçi Schulz’a, Berlin’deki büyükelçimizin ülkemizdeki bir dava için dışişleri bakanlığına çağrılmasının diplomatik normların ihlali olarak gördüğünü ve bu davanın siyasileştirildiğini söyledik” dedi.

Ankara’dan kaynaklar, “Kaymakçı ayrıca, bağımsız Türk yargısının aldığı kararın sorgulanamaz olduğunu da belirtirken Almanya’nın hamlesinin iç işlere karışmak olduğunun da altını çizdi” ifadesini kullandı.

10 BÜYÜKELÇİ KRİZİNDE DE ALMANYA VARDI

Avrupa Konseyi, bu yıl Osman Kava davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmadığını açıklamış ve Kavala’nın serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

Geçen yılın Ekim ayında ise, Ankara ile 10 ülke arasında gerilim yaşanmıştı. Aralarında ABD, Almanya, Kanada ve Fransa’nın da olduğu 10 ülkenin Türkiye’deki büyükelçilikleri bir mesaj yayınlamış fakat daha sonra bu gerilim sona ermişti.

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