Almanya kesenin ağzını açtı! İşsizlere 2500 euro maaş verilecek

Almanya kesenin ağzını açtı. 5 milyon işsize yeni yılda 'Yurttaş Parası' adıyla destek yağacak. Dört kişilik aileye 1793 euro işsizlik parası verilecek. Çocuk ve ısınma parasıyla bir aileye verilen net yardım 2500 euroyu bulacak. Yurttaş Parası’nda kimler ne kadar alacak? Listeyi yayınlıyoruz...

Ali GÜLEN

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Almanya'da, işsiz ya da devlet yardımına muhtaç olan 5 milyon kişiye gün doğdu. 1 Ocak 2023'ten itibaren Hartz IV denilen yardımlar artırılıyor. Bürgergeld (Yurttaş parası) sistemi hayata geçiriliyor. Koalisyon hükümeti anlaştı ve tasarı meclise sunulacak. İşte yeni ‘Yurttaş Parası’ ve ayrıntıları…

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GELİRİ

Dört kişilik bir aile, hiç çalışmadan her ay 1793 Euro alacak. İşsiz baba ya da anneye 502 euro, eşine 451 euro ve iki çocuk varsa, bunlara da 14-17 yaş arasında 420'şer euro ödenecek.

Meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılan yasayla çocuklar 6-13 yaş arasındaysa, çocuk başı 348 euro verilecek. 0-6 yaşındaki çocuk başına ise 318 euro ödenecek.

Buna ‘çocuk parası’ ve kira yardımları dahil değil. Gelecekteki artışlar da enflasyon önceden göz önüne alınarak yapılacak. Bunların kiraları, ısınma giderleri, Radyo-TV vergileri bile ödenecek. Bu eklemelerle 4 kişilik ailenin aylık geliri, 2500 euroyu bulacak.

ÇALIŞANLA NEREDEYSE AYNI PARA

Bu hesaplara göre, evi için tek başına çalışan bir anne ya da babanın gelirine eşit bir gelir, işsiz ailelerine ödenecek. Almanların bir çoğu, ‘Bu para veriliyorsa, artık niye çalışayım ki?’ demeye başladı.

Bu nedenle de birçok sektörde işçi bulunamaz oldu. Özellikle garson, inşaat işçisi, havaalanı çalışanı sıkıntısı yaşanıyor. Suriye gibi ülkelerden gelen kalabalık aileler, çocuk başına ödemeler arttığı için, hiç çalışmadan geçimini rahatlıkla sağlayacak duruma geldi.

KISITLAMA YOK, BÜYÜK EVDE KALABİLECEK

Ödenen yardımlar artırılırken, daha önce uygulanan sert denetimler ve kısıtlamalar da kaldırıldı. Yardım alan aile büyük bir dairede oturuyorsa, küçük daireye taşınması gerekmeyecek ve devlet yine kirasını ödemeye devam edecek. Ailenin, kendilerine yetecek daha küçük bir daireye taşınması için iki yıllık süre yetecek.

60 BİN EURONUZ OLSA DA, YARDIM VAR

Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in (SPD) planı, sendikalar tarafından da olumlu karşılandı.

Ödemesiz dönemlerde, kişi başına 30 bin euroya kadar tasarruflar dikkate alınmayacak.

Evdeki her bir yetişkin için 30 bin euroluk tasarruf olsa bile, bu yardıma engel sayılmayacak.

Yardım alan kişinin, yardımlar devam ederken bankada 15 bin euroya kadar parasının olması sorun olamayacak. Daha önce, 6000 euroyu aşan birikimi olanlara, ‘Önce bu parayı harcamalısın’ deniyordu. Sınır, 15 bine çıkarıldı.

YENİ VE LÜKS ARACA İZİN VAR

Özel yaşlılık hizmetlerinde kısıtlama olmayacak. Yeni arabanın olması, sorun yapılmayacak. Kiraları, yakıt- ısınma giderleri, Radyo-TV vergileri ödenecek. Yani, yardım alan bir Alman lüks bir Mercedes'le gezebilecek. Eskiden, lüks arabanın satılması ve standart eski bir ikinci el kullanılması isteniyordu.

25 YAŞ ALTINDAKİLERE ÖZEL HAKLAR

25 yaş altındakilere uygulanan katı yaptırımlar kaldırılacak. Barınma ve ısınma giderlerini devlet karşılayacak. Sosyal yardım yasasına aykırı davrananlara yüzde 30'luk kesinti yapılıyordu, bu kaldırılacak.

Daha önce, yardım alanların “iş aradığını, iş bulmak için çabaladığını ve çok sayıda işyerine başvurduğunu” ispatlaması gerekiyordu. Artık, bu şart “Eğitim alma, meslekte ilerleme için ek kurslar alma daha mantıklı ise” hiç olmayacak. Özellikle bir mesleği olanların ya da uzmanların, başka iş aradığını ispatlaması gerekmeyecek.

HER AY 150 EURO EĞİTİM DESTEĞİ

Kendini geliştirmek isteyenlere ayda 150 euro daha verilecek. Destek süresinin birkaç yılla sınırlanmayacak.

Mini Job denilen, kısa süreli çalışmalarda aylıklar 520 euroya çıkarılacak. 1000 euroya kadar kazanan herkesin gelirinin yüzde 30'unu tutabilmesi için vergi yasalarında düzenlemeler yapılacak.

ÖĞRENCİYE 520 EURO VE İKAMET ŞARTI YOK

Öğrenciler, çırak olarak ya da meslek eğitiminde çalışanlar 100 euro yerine 520 euroya kadar kazanabilecek.

Yardım için ‘belirli yerde ikamet’ şartı da yumuşatıldı ve ikamet yerini uzun süreli terk etmek, anında yardımın kesilmesi anlamına gelmeyecek. Analık parası ve tedavi için rehabilitasyona gidenlere de iyileştirmeler yapılacak.

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