Almanya, ‘Türk işçi alımı’ kararını verdi: 27 bin 250 lira maaşla binlerce işçi alacak

Almanya'daki havalimanlarına Türk işçi getirilmesi için onay çıktı. Yaklaşık 7 bin 200 Türk işçiye "hızlı vize" verilecek. İşin saatlik ücretleri en az 14 euro 25 cent olacak. Türk işçilerin aylıkları ortalama 2 bin 550 euro (27 bin 250 TL) olacak.

Ali GÜLEN

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Yaklaşık 2 milyon işçi ve hemen her sektörde uzman açığı bulunan Almanya, acil olarak havalimanlarındaki personel sıkıntısını gidermek için Türk işçi getirilmesini onayladı. Gelecek Türk işçilerin evini işveren ayarlayacak. Saat başı en az 14 euro 25 cent ödenecek ve bayram, tatil, mesailer ayrıca hesaplanacak.

Türk işçiler, aylık ortalama net 2550 euro (yaklaşık 27 bin 250 TL) alacak. Mesailerle bu ücret artabilecek. İlk etapta 7 bin 200 Türk işçi alınması planlanıyor ve bunların vizeleri üç haftada tamamlanacak.

6 KASIM'A KADAR ÇALIŞACAKLAR

Alman Çalışma Ajansı (Bundes Agentur), işçi getirmesi için başvuran havaalanlarına “özel izin” verildiğini duyurdu. Geçici olacak bu düzenleme ile Türk işçiler, 6 Kasım'a kadar çalışacak. Özellikle de, havaalanı yer hizmetleri, check-in, bavul yükleme, güvenlik kontrolleri, uçak doldurma- boşaltma, apronda araç sürücüleri ve VIP yolculara hizmet alanlarında Türkiye'den personel alınacak.

VİZE İŞLEMLERİ HIZLI OLACAK

Başvurular, Türkiye'deki Alman temsilcilikleri aracılığıyla Almanya'ya iletilecek ve vize işlemlerinin hızlanması için, Federal Çalışma Ajansı'ndan izin alınması gerekmeyecek. The Pioneer'e konuşan Çalışma Ajansı'ndan bir sözcü, Türkiye dışındaki başka ülkelerden işçi alınmayacağını, vize işlemlerinin ise iki- üç haftada tamamlanacağını duyurdu.

Türk işçilere, saat başı en az 14 euro 25 cent verilecek. Pazar günleri, tatil günleri ya da fazla çalışma halinde “ek mesai“ler ve tatil ücretleri ödenecek. Ayrıca, işçilerin kalacakları yerler de işveren tarafından ayarlanacak.

TARIM SEKTÖRÜ DE İSTEMİŞTİ

Almanya havalimanlarında şu anda yaklaşık 7 bin 200 personel açığı bulunuyor. Bu açık nedeniyle özellikle check-in, güvenlik ve bavul indirip bindirmede büyük sorunlar yaşanıyor. Bazı uçuşlar iptal edilirken, personel yetersizliği nedeniyle uçuş öncesi ve sonrası beklemeler 4.5 saate kadar çıkmıştı. Bu adımdan sonra özellikle tarım sektörünün Türk işçi talebine de yeşil ışık yakılması bekleniyor.

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