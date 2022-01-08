Almanya yeni corona kurallarını belirledi

Almanya yeni corona kurallarını belirledi. Yeni kurallara göre, üçüncü takviye aşıyı yaptırmayanlara her yer yasak olacak. İki aşılı olanlar, üzerine bir de negatif test getirme şartıyla restoran, bar, cafe gibi yerlere girebilecek. Seks işçileri ve buralara gidecekler için de üçüncü doz aşı şartı getirildi.

Ali GÜLEN

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Almanya'da Başbakan Scholz ve eyalet başbakanları, hızlı yayılan ama daha az tehlikeli olduğu açıklanan Omicron varyantı üzerine toplandı.

Görüşmede, yeni bir kapanmaya gerek olmadığı karara bağlandı. Tamamlayıcı aşıyı (Booster aşı) olmayanlara sert kurallar getirildi. Buna göre Almanya’da üçüncü aşıyı olmayanlar, iki aşı ve negatif test göstermek zorunda.

İŞTE YENİ AŞI VE CORONA KURALLARI:



GASTRONOMİ: Restoran, bar, meyhane, cafe gibi yerlere girebilmek ve hizmet alabilmek için iki aşı artık yetmeyecek. Üçüncü aşı şartı geldi. Bu yoksa, iki aşılı olanlar bir de negatif test getirmek zorunda. Bütün eyaletler anlaştı, Bavyera kararını Salı günü verecek.

KARANTİNA: Corona atlatanlar, aşısı altı aydan az olmayan iki aşılılar, seyahat ya da temas sonrası 10 gün karantinada kalacak. Bunlar dışındakiler, 7 günün geçmesinden sonra hızlı testle karantinadan çıkabilecek.

HASTANELER/ BAKIMEVLERİ: Hastaneler, klinikler, yaşlı bakım merkezlerinde de üstteki kurallar geçerli. Ancak buradakiler, bir bulaş varsa, ancak PCR negatif testi sonucu ile karantinadan çıkabilecek.

OKULLAR/ YUVALAR: Okullar ve çocuk yuvalarında bir coronali ile temas edenler 5 gün karantinada kalacak. Ancak PCR testi ile karantina bitecek.

TEMAS YASAĞI: Aile, arkadaş ya da dostlarla yapılan toplantılarda, toplanan aşılı kişi sayısı 10'u geçmeyecek. Bir aile, sadece iki yabancıyı aynı anda kabul edecek. Sadece biri aşısız olabilecek.

SEKS İŞÇİLERİNE TAMAMLAYICI AŞI ŞARTI: Seks işçilerine de, temas şartı sertleştirildi. Bu sektördekiler, sadece 2 Aşılı ve negatif test sonucu ya da Booster Aşı şartı getirildi. Üçüncü aşıyı yaptıranlar, negatif test getirmek zorunda değil. İki aşılı olanlar, seks hizmeti veren yerlere gittiğinde bir de negatif test götürecek. Kumar otomatlarının bulunduğu yerlerde de aynı şart getirildi.

CORONA YARDIMLARI UZATILDI: Zorda olan sektörlere corona yardımları da mart ayı sonuna kadar uzatıldı. Bu yardımlara, yasal olarak işyeri kaydı bulunan herkes başvurabiliyor. Aynı şekilde, seks işçileri de yardımlardan almaya devam edecek.

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