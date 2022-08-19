Almanya’da George Floyd olayını anımsatan saldırı: Polisin müdahalesi tepki çekti
İki yıl önce ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd olayının bir benzeri Almanya'da yaşandı.
Almanya’da çekilen görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı… Olay Münih’teki Merkez İstasyon’da hafta sonu yaşandı…
Slovak olduğu tespit edilen bir adam istasyonda bir demiryolu çalışanına çarptı. Durumdan rahatsız olan ve şüphelenen kadın, istasyon güvenliğine haber verdi. 28 yaşındaki adamı çevreleyen güvenlik güçleri ile başlayan ağız dalaşı kısa bir süre içinde kavgaya döndü.
Kadına çarptığını fark etmeyen adamı kıskıvrak yakalayan güvenlik görevlileri adamı yüzüstü yere yatırdı ve dizini boğazına dayadı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.