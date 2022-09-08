Amca Esad’a verilen 4 yıllık hapis cezası onandı

Fransa’da Yargıtay, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad hakkında “kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak” suçundan verilen 4 yıllık hapis cezasını onadı.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad Fransa’da “kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak” suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Yargıtay amca Esad’a verilen 4 yıllık hapis cezasını onadı.

Yargıtay’ın kararının ardından Fransa’da mali suçları araştıran insan hakları uzmanı avukatların kurduğu Sherpa Derneği, Esad'ın daha önce Fransa'da dondurulan mal varlığına el konulacağını söyledi.

85 yaşındaki Esad, 1980’lerin ortalarından beri çoğunlukla Fransa’da olmak üzere sürgünde yaşıyordu.

Sherpa’ya göre, Esad’ın Fransa'da 100 milyon euroyu aşan bir serveti olduğu düşünülüyor.

Rıfat Esad, 36 yıllık sürgün hayatından sonra bu ülkede cezaevine girmemek için geçen yıl Şam'a geri dönmüştü. Beşar Esad’ın, daha önce aralarının kötü olduğu amcası Rıfat Esad’ın Suriye’ye dönüşüne onay verdiği bildirilmişti.

Paris Savcılığı, 2016’da Rıfat Esad hakkında “kamuya ait fonları kötüye kullanma“ ve ”kara para aklama” suçlamasıyla soruşturma açmıştı. Rıfat Esad’ın Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks varlığın sahibi olduğu biliniyor.

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