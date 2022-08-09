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Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, 10 Ağustos Çarşamba günü için Ankara yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

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Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “10 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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