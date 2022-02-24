Ankara’dan Ukrayna-Rusya gerilimi ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bir açıklama yayınladı.
Putin’in bütün dünyada şok etkisi yaratan Ukrayna’yı işgal kararı sonrasında Ankara’dan da bir açıklama geldi…
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da yaşayan Türklere çağrıda bulundu. Açıklamada, “Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz” denildi.
Öte yandan Ukrayna’dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağı belirtilirken acil durum hatları da kamuoyu ile paylaşıldı.