AP Başkanı Sassoli’nin, hastaneye yatırıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli’nin 26 Aralık’tan bu yana hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından yapılan açıklamada, AP Başkanı David Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 26 Aralık'tan bu yana İtalya'da bir hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Açıklamada, Sassoli'nin tüm resmi faaliyetlerinin de iptal edildiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir AB'den aşılar için 9 ay kararı