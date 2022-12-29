AP’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni iddia: Panama’da banka hesapları araştırılıyor

Belçika'daki yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Avrupa Parlamentosunun (AP) Yunan Milletvekili Eva Kaili'nin Panama'daki bankada yüklü miktarda paranın olduğu hesabının bulunduğuna ilişkin iddiaları, Yunan makamlarının araştırdığı ileri sürüldü.

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Yunan basını, Yunanistan’ın Kara Para ile Mücadele Kurumunun sadece Kaili’nin değil, yakın akrabalarının da ekonomik faaliyetlerini mercek altına aldığını ileri sürdü.

Yunan basınındaki haberlerde, Kurumun Panama makamları ile iletişime geçip Kaili ve yakın akrabalarının Panama’daki bankada toplam 30 milyon avroluk hesaplara sahip olduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılmasını istediği iddia edildi.

Haberlerde, Kaili’nin Yunanistan’daki avukatı Mihalis Dimitrakopulos’un ise bu iddiaları reddettiği belirtildi.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET İDDİALARI

Belçika makamlarının yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmiş ve aralarında Kaili’nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

KAİLİ’NİN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Fransa’nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda 13 Aralık’ta yapılan oylamada yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Kaili’nin parlamentodaki başkan yardımcılığı görevinin sonlandırılmasına karar verilmişti.

Kaili, 22 Aralık’ta ilk kez mahkemeye çıkmış, yapılan ön duruşmanın ardından gözaltı süresinin bir ay uzatılması kararlaştırılmıştı. (AA)

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