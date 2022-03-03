ABD ve Avrupa’dan Zelenskiy’nin çağrısına yanıt

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge uygulamasının bir NATO kararı olduğunu, bu kararı almak için 'gerçek bir dünya savaşı riski' olduğunda alınabileceğini söyledi. ABD'den yapılan açıklamada ise "Ukrayna'da uçuşa yasak bölge savaşa yol açar. Planlamıyoruz" denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı. Michel, Ukrayna’nın işgaliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Avrupa Birliği, Rusya ile savaşmıyor. Gerçek şu ki, Rusya Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Ukrayna bir NATO ülkesi değil ve bu yüzden son derece dikkatli ve tedbirli davranmalıyız. Rusya’nın nükleer silahlara sahip olduğunu ve üçüncü bir dünya savaşından kaçınmak için mümkün olduğunca her şeyi yapmalıyız.

Reuters’ta yer alan habere göre, Ukrayna’nın “uçuşa yasak bölge” çağrısına yönelik alınacak kararın “bir adım sonrası”nın kararı olarak nitelendiren Michel, “Bu nedenle diplomatik düzeyde çağrılar yapıyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması ve bir an önce müzakereye geçilmesi için Ukrayna’ya daha fazla destek sağlayacağız” dedi.

ZELENSKİY ÇAĞRI YAPMIŞTI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili son durumu aktaran Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Bombardıman altındaki bölgeler uçuşa yasak bölge ilan edilsin” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Uçuşa yasak bölge; en önemlisi bizim işin şu, Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge ilan edilsin. Burada durmaksızın bombardıman gerçekleşiyor. Askeri altyapımıza saldırılar gerçekleşiyor. Harkov'daki katedral örneği trajik bir ironidir.

* Dün akşam Kiev bombalandı, diğer şehirler bombalandı. Merkeze üç bomba isabet etti. Bugün ve dün, ondan önce diğer şehirlerde, ülkemizin diğer şehirlerinde neler olduğunu biliyorsunuz. O nedenle uçuşa yasak bölge ilan edilsin istiyoruz; çünkü halkımız öldürülüyor. Hem Belarus'tan hem Rusya'dan gelen füzeler ülkemize düşüyor. ‘Uçuşa yasak bölge ilan edilsin' dedim Başkan Biden'a, Macron'a da bunu ifade ettim.

* Her gün 20-23 kez uluslararası telefon görüşmesi gerçekleştiriyorum. Eğer uçuşa yasak bölge ilan edemezseniz ne zaman böyle bir karar alacaksınız? Daha kaç insan bombalar altında ölsün, kaç insanın vücudu parçalara ayrılsın, ki nihai olarak o noktaya varalım. Gidip sayalım mı? Cesetler yeterli sayıya ulaşınca mı bu karar alınacak. Ben savaş başlamadan önce önleyici yaptırımlar istedim. Bize tam teşekküllü yaptırım listesi verin. Bütün dünya şu anda bunların işe yaradığını görüyor. Bu desteği talep ettim.

* Şu anda uçuşa yasak bölge ilan edilsin istiyorum. Eğer ilan etmeyecekseniz bana uçak verin. Uçaklar noktasında sıkıntı var, oylamaya vermemiz lazım dedikleri zaman biz şöyle söylüyoruz; yeni pek çok uçak var, pahalılar ama insan hayatından daha mı pahalılar? Uçaklara ihtiyacımız var. Ukrayna'dan müdahale etmemiz lazım bütün bu roketatarlara ve tanklara cevap verebilmemiz lazım.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Putin'den açıklama: Tespit ettiğimiz bütün hedeflere ulaşıldı

İlginizi Çekebilir 'Her şeye hazırız' diyen Zelenskiy'den 'kremasyon odası' iddiası