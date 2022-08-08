Avrupa Parlamentosu Başkanı’ndan Türkiye açıklaması

Bu yılın başında Avrupa Parlamentosu Başkanı olan Roberta Metsola, Yunan medyasına konuşarak Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Yunan gazetesi Phileleftheros’a konuştu. Türkiye-AB ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini mercek altına alan Metsola, Türkiye ve KKTC karşıtı açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 2005’ten beri AB’ye girmesi için gerekli olan fasılların dondurulduğunu dile getiren Metsola, “Türkiye’ye karşı daha sert bir pozisyon alınması için Konsey oybirliği ile karar almalı ve bu da neredeyse imkansız” dedi.

Metsola, Kıbrıs’ta bir çözüm için Avrupa Birliği’nin aktif çabaları olduğunu söylerken, üst düzey seviyede müzakerelerin olduğuna dikkat çekti. Maltalı siyasetçi, “Avrupa Parlamentosu Başkanı olduğumda yaptığım ilk konuşmada dediğim gibi, Kıbrıs birleşene kadar Avrupa Birliği bir bütün olamayacaktır” ifadesini kullandı.

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