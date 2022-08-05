Avrupa’da binlerce kişi sıcaklardan hayatını kaybetti

Avrupa’da temmuz ayında bazı ülkelerde rekor kıran aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı geçen yıla göre önemli ölçüde arttı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa'yı vuran kavurucu sıcaklarda geçen ay binlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Politico sitesinin hava durumu verilerine dayandırdığı habere göre, temmuz ayında bazı ülkelerde rekor kıran sıcaklarda geçen yıla göre can kaybı önemli ölçüde arttı.

İngiltere tarihinde ilk defa 40 dereceyi bulan sıcaklık ülkede büyük yangınlara yol açmıştı. Avrupa'nın birçok yeri temmuz ayı boyunca kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele etmişti.

Almanya'da 18 Temmuz haftasında corona virüsü vakaları dışında can kaybı, son beş yıla göre 3 binden fazla arttı. İspanya ve Portekiz'de de 45 dereceyi bulan sıcaklarda ölümlerin hızla arttığı belirtiliyor.

Uzmanlar Avrupa'da aşırı sıcaklardan ölen kişi sayısını belirlemenin zor olduğuna dikkat çekiyor.

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