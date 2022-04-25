Avrupa’da casus avı başladı: Sınır dışı kararlarının ardında ‘ajan’ olmaları mı var?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından birçok AB ülkesi, Rus diplomatları sınır dışı etme kararını açıklamıştı. ABD basını, bu ihraçların ardında 'ajanlık' iddialarının olduğunu öne sürdü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci aya girilirken, bir yandan da Avrupa çapında gizli bir savaş devam ediyor.

Mart ayından bu yana, AB ülkeleri de dahil olmak üzere, 400’den fazla Rus diplomatik personeli büyükelçiliklerden ve diplomatik misyonlardan ihraç edildi.

Şimdi ise sınır dışı edilenlerinin çoğunun Rus istihbarat ajanları olduğundan şüphelendiği aktarıldı. Yani aslında diplomatların sınır dışı edilmesinin altında Rusya’ya yönelik yaptırımların yer almadığı, ülkelerinde yerleşik bulunan ve diplomatik görevleri nedeniyle birçok hakkı ve sayısız imkana erişimi olan bu kişilerin ajan oldukları için sınır dışı edildikleri iddia edildi.

‘AVRUPA HÜKÜMETLERİ UZUN SÜRE ONLARA DOKUNMADI’

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana gerçekleşen en büyük ihraç olayının ardında ‘Rus ajan korkusu’ olduğu öne sürüldü.

Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu’nda profesör olan Chris Miller, sınır dışı edilmeleri “Rusya’nın güvenlik servislerinin Avrupa’daki faaliyetlerine karşı gecikmiş bir yanıt” olarak nitelendirdi.

Aynı zamanda Dış Politika Araştırma Enstitüsü’nde Avrasya direktörü olan Miller, Business

Insider’a verdiği demeçte, “Rus ajanlarının Berlin’den Londra’ya suikast ve saldırılara karışmış olmasına rağmen, Avrupa hükümetleri uzun süre onlara dokunmadı.” dedi.

ŞÜPHELER ARTIYOR

Business Insider, bununla birlikte, sınır dışı edilenlerin çoğunun, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’ne aykırı hareket eden istihbarat görevlileri veya diplomatlar olduğundan şüphelenildiğini aktardı.

Polonya, 23 Mart’ta 45 Rus diplomatı sınır dışı etti ve bu durum, ülkenin istihbarat şefi sözcüsünün “Rusya diplomasiyi ortaklarıyla temas halinde kalmak için değil, Batı’ya karşı yanlış iddialar ve yanlış propaganda açıklamaları yapmak için kullanıyor” sözleriyle desteklendi.

İKİ BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI

Sınır dışı edilen 400 Rus için karar veren ülkelerden 23'ü AB üyesi 3'ü ise AB üyesi olmayan ülkeler. Hatta Avrupa Birliği kendi içindeki Rus vatandaşı kişileri de bizzat sınır dışı etmiş durumda Bir yandan, Avusturya, Bulgaristan ve Almanya gibi Rusya ile sıkı ilişkiler içinde olan Avrupa ülkeleri de bu sınır dışı furyasına kapılmış gibi görünüyor. Üstelik bu kişilerin çoğunun ajanlık yapmayan, dürüst diplomatlar olduğu aktarılıyor.

Business Insider’ın haberine göre, Rusya'nın ajanlık faaliyetleri tüm Avrupa'ya yayılmış olsa da iki bölgede yoğunlaşmış gibi görünüyor.

Belçika ve Avusturya Rus ajanların yuvalandığı iki merkez olarak görülüyor.

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