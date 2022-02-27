Avrupa’da kritik ‘Rusya-Ukrayna Savaşı’ toplantısı: Topyekûn bir savaşla karşı karşıyayız

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı. Borrell, "Topyekûn bir savaşla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklamasında, Rusya’ya yardım eden Belarus’a yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı “Lukaşenko, Putin’e destek verdi” dedi.

Leyen, ilk olarak Rusya’ya ait Rus tescilli veya Rus kontrolündeki uçaklar için AB hava sahasının kapatıldığını belirtti.

“Uçaklar AB topraklarına inemeyecek, havalanamayacak veya üzerinde uçamayacaklar.” ifadesini kullandı. Leyen bu yasağa oligarkların özel jetlerinin de dahil olduğunu bildirdi.

Leyen ikinci olarak ise Rus devletine ait Russia Today ve Sputnik ve yan kuruluşları, AB’de yasakladıklarını söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise “AB hava sahasını tamamen Rusya’ya kapatıyoruz” ifadesini kullandı.

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