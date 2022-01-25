Avrupa’da Omicron kâbusu! Yeni rekorlar geldi

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle 16 Şubat'tan bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. Fransa’da son 24 saatte 501 bin 635 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Kâbusu yaşayan Polonya'da ise 1 milyon kişinin karantinada olduğu açıklandı.

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Avrupa’da Omicron kâbusu sürüyor, vaka sayılarında art arda rekorlar kırılıyor.

Fransa’da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıplarında endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 501 bin 635 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Bu sayı, salgının başlamasından bu yana ülkede 1 günde kaydedilen en yüksek vak sayısı olarak kayıtlara geçti. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 17 milyon 302 bin 548'e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 467 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının ise 129 bin 489’a yükseldiği ifade edildi.

YÜZDE 79.9’U EN AZ BİR AŞI YAPTIRDI

Ülke genelinde 3 bin 741’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 189 kişi hastanelerde tedavi gördüğü açıklandı. Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 135 milyon 706 bin 712 doz aşı yapıldı.

53 milyon 857 bin 474 kişiye tek doz, 34 milyon 301 bin 653 kişiye ise hatırlatma dozu (3. doz) yapıldı. Aşı kampanyasının başlamasından bu yana nüfusun yüzde 79.9'u en az bir doz aşı aldı.

İNGİLTERE’DE DE YENİ REKOR

İngiltere’de Corona virüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Hükümetin verilerine göre ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 439 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, 16 Şubat’tan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olarak kayıtlara geçti.

Toplam can kaybı ise 154 bin 356’ya ulaştı. Ülkede son 24 saatte 94 bin 326 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 16 milyon 47 bin 716’ya yükseldi. Ülke genelinde Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hasta sayısı 17 bin 162’ye çıkarken, bu hastalardan 598’inin solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.

SON 24 SAATTE 55 BİN 877 HATIRLATICI DOZ UYGULANDI

İngiltere hükümetinin Covid-19 aşılama programında son 24 saatte 55 bin 877 kişiye hatırlatıcı doz uygulandı. 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 64.3’ü corona virüse karşı 3 doz aşı yaptırdı.

Son 24 saatte 29 bin 833 kişinin 2. doz, 16 bin 5 kişinin ise ilk doz Covid-19 aşısını aldığı belirtildi.

SEYAHAT KISITLAMALARI GEVŞETİLDİ

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, İngiltere’ye tam aşılı olarak gelen yolcuların, ülkeye giriş yaptıklarında PCR veya antijen testi yaptırması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Shapps yeni kuralların yalnızca tam aşılı kişiler için 11 Şubat yerel saatle 04.00’ten itibaren geçerli olacağını söyleyerek alınan kuralların seyahatleri kolaylaştıracağını ve turizm sektörüne fayda sağlayacağını ifade etti.

Shapps’ın açıklamasına göre Çin ve Meksika da dahil olmak üzere listeye yeni eklenen 16 ülke ile beraber toplam 180 ülke vatandaşının aşı kartları, test gerektirmeden Birleşik Krallık’ta da geçerli olacak.

POLONYA’DA 1 MİLYONA YAKIN KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Polonya, corona virüsünün 5. dalgası ile mücadele ediyor. Polonya’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 946 bin 658 kişinin karantinada olduğu bildirildi.

Son 24 saatte 36 bin 995 yeni vaka tespit edilen ülkede 252 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 584 bin 360’a, can kaybı sayısı ise 104 bin 97’ye yükseldiği aktarıldı.

ŞUBAT AYINDA 140 BİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Omicron mutasyonu nedeniyle günlük vaka sayılarının önümüzdeki günlerde 50 bini geçeceği tahmin edilen ülkede bu sayının Şubat ayı ortasında en kötü senaryoya göre 140 bini bulması bekleniyor.

Ülke genelinde 14 bin 153 kişi halen hastanelerde tedavi altında bulunurken, 2 bin 710’unun solunum cihazına bağlı halde yaşamını sürdürüyor.

Ülkede bugüne kadar aşıları tamamlananların sayısı ise 21 milyon 608 bin 106 olarak kaydedildi.

ECZANELERDE ÜCRETSİZ TEST YAPTIRILABİLECEK

Avrupa İlaç Ajansı’nın onayının ardından bugünden itibaren 16-18 yaş grubunun 3. doz ile aşılanmaya başlanacağı Polonya’da hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda karantina süresi bugünden itibaren 7 güne düşürüldü.

Vaka sayısında önümüzdeki haftalarda rekor artış beklenmesi nedeniyle vatandaşlara 27 Ocak Perşembe gününden itibaren tüm eczanelerde ücretsiz olarak corona virüsü testi yaptırabilmeleri imkanı tanındı.

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