Avrupa’ya doğalgaz şoku! Danimarka’dan çarpıcı açıklama

Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Danimarka'nın donanma yetkilileri de ülkenin kara sularından geçen Kuzey Akım 2'de doğalgaz sızıntısının tespit edildiğini duyurdu.

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Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Kuzey Akım 1’in yürütücü firması Nord Stream AG’den yapılan açıklamada, iki hatta basıncın düştüğü belirtildi. Açıklamada, basıncın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Nord Stream AG, bugün yaptığı bir başka açıklamada, faaliyete alınmayan ancak içerisine doğalgaz doldurulan Kuzey Akım 2’deki basıncın da düştüğünü bildirmişti.

DANİMARKA’DAN SIZINTI AÇIKLAMASI

Danimarka’da donanma yetkilileri, Baltık Denizi’nde, Rusya’dan Avrupa’ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıkladı.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2’den yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nde Danimarka’nın Bornholm Adası’nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulandı.

Boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.

Nord Stream 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya’daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka’daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek “Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz.” ifadesine yer verildi.

KUZEY AKIM 1 SEVKİYATLARI TÜMÜYLE DURMUŞTU

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatları gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta tümüyle durdurulmuştu.

Rus yetkililer, Avrupa’ya yönelik doğalgaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken Avrupalı yetkililer, Rusya’nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor. AA

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