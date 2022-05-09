Avusturya Tarım ve Turizm Bakanı Köstinger istifa etti

Avusturya Tarım ve Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, istifa ettiğini açıkladı.

43 yaşındaki siyasetçi, eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un da yakın bir destekçisi olarak tanınıyor. Kurz da geçtiğimiz yıl Ekim ayında başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Köstinger’in istifası, partisinin hafta sonu yapılacak konferansından birkaç gün önce geldi. ÖVP, Avusturya’da Yeşiller ile birlikte Şansölye Nehammer yönetiminde yönetiliyor.

Köstinger siyasi kariyerine ÖVP’nin bir alt kuruluşu olan Çiftçiler Birliği’nde başladı. 2009’dan 2017’ye kadar Avusturya’yı Avrupa Parlamentosu’nda temsil etti. Daha sonra Tarım ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

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