Avusturya’da elektrik fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı

Avusturya’nın en büyük enerji firmalarından Wien Energie, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı enerji krizi nedeniyle 10'dan 30 sente yükselttiği elektrik birim fiyatının 40 sentin üzerine çıkarıldığını duyurdu.

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Başkent Viyana başta olmak üzere ülkede 2 milyonun üzerinde abonesi bulunan Wien Enerji’den yapılan açıklamada, bu aydan itibaren yapılan yeni kayıtlarda bir kilovatsaat elektriğin 41 sente yükseltildiği bildirildi.

Söz konusu zamla son bir yılda ülkede elektrik fiyatlarına yaklaşık yüzde 300 oranında zam yapılmış oldu.

Bu arada kısa süre zarfındaki ikinci zamma rağmen yetkililer, Wien Energie’nin diğer şirketlere kıyasla ülkede en düşük fiyata elektrik arzında bulunduğunu kaydetti.

TASARRUF ÖNLEMLERİ

Enerji Bakanlığının bu yıl için açıkladığı yüzde 11’lik tasarruf hedefi kapsamında ülkenin 4 büyükşehrinden biri olan Salzburg’daki okullarda sıcak su kullanımına son verileceği bildirildi.

Ayrıca Avusturya’nın ikinci büyük kenti olan Graz’da ise bir alışveriş merkezi enerjiden tasarruf amacıyla açılış saatlerini kısaltırken aynı kentteki dünyaca tanınan mobilya firması IKEA da çalışma saatlerini yaklaşık bir saat azaltacağını açıkladı.

Yüze 80 oranında Rus doğal gazına bağımlı olan Avusturya’da iktidar, “elektrik fiyatlarına fren” adı verilen bir yardım paketi açıklamış, buna göre kasımdan itibaren geçerli olmak koşuluyla 2 bin 900 kilovatsaate kadar elektriğin birim fiyatını 10 sente sabitlemişti. (AA)

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