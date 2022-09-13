Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes kararı

Rusya, son günlerde tansiyonun yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında ateşkes kararı alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün gece başlayan şiddetli çatışmalar endişeye yol açarken taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ermenistan parlamentosunda konuşan Paşinyan, Bakü’nün gece saatlerinde Ermenistan pozisyonlarını vurduğunu savunarak çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Fakat Ermenistan’dan gelen bu açıklamaların ardından Rusya’dan bir duyuru geldi. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’a ateşkes çağrısında bulunurken iki ülke arasındaki savaşın aşırı boyutlara ulaşmasından endişe ettiklerini de dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir ateşkesin Moskova saatiyle 09.00 itibariyle sağlandığını duyurdu.

Paşinyan, bazı bölgelerde çatışmaların devam ettiğini söylese de Azerbaycan medyası da ateşkesin alınmasından 15 dakika sonra çöktüğünü iddia etti.

AZERBAYCAN: PROVOKASYON VAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Bakanlık, son açıklamasında, Ermenistan’ın provokasyonlarına yanıt olarak hayata geçirilen karşı önlemlerin lokal nitelikte ve askeri hedeflere yönelik olduğunu, Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan’ın yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, “Ermenistan’ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan’ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Yaşananların, 2020'deki 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

YOĞUN TELEFON DİPLOMASİSİ

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu son gelişmeleri telefonda görüştü. Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Papikyan’ın bölgedeki durum hakkında Şoygu’yu bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, “Papikyan ve Şoygu, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli adımların atılması konusunda anlaştılar” ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Ermenistan devlet televizyonu Pyerviy Kanal’da yayınlanan haberde, Ermenistan Güvenlik Konseyi’nin gece saatlerinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Haberde, toplantı neticesinde Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Rusya’ya çatışmalarla ilgili resmi başvuruda bulunacağı belirtildi.