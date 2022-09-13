Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere, Ermenistan ordusunca yeniden top ateşi açıldığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ateşkese rağmen saat 16.55’te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu.” denildi.

Açıklamada, “09.00’dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor.” ifadesi kullanıldı.

ABD’DEN AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan’daki bombardıman haberleri da dahil olmak üzere Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki askeri eylemler konusundaki derin endişemizi iletmek için önceki gece görüştü.” ifadelerine yer verildi.

Blinken’ın, askeri güçlerin çekilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, “Başbakan Paşinyan’a, ABD’nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için baskı yapacağına dair güvence verdiği” bilgisi paylaşıldı.

Diğer taraftan Blinken’ın Aliyev ile de konuşmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise sınırdaki çatışmalar ve Ermenistan’daki bombardıman konusundaki kaygıların iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, “Blinken, Cumhurbaşkanı Aliyev’i düşmanlığı durdurmaya çağırdı ve ABD’nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için bastıracağını vurguladı.” ifadesi kullanıldı.

AGİT’TEN “ÇATIŞMALARI DURDURUN” ÇAĞRISI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, “Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal durdurulmalı. Diplomatik yollarla bugüne kadar elde edilenler heba edilmemeli.” değerlendirmesinde bulundu.

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid'in iki ülke arasındaki gerginliğe ilişkin görüşlerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Rau, son 18 ayda taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik uzlaşı da dahil elde edilen kazanımlara bu tür çatışmalar zarar verdiği gibi çok sayıda sivilin yaşamını da riske attığını aktardı.

Rau, “Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal durdurulmalı. Diplomatik yollarla bugüne kadar elde edilenler heba edilmemeli.” görüşünü paylaştı.

AGİT Genel Sekreteri Schmid, daha fazla can kaybının önlenmesi için çatışmalara son verilmesi gerektiğini belirterek, Teşkilatın bölgede kalıcı barışın sağlanması için yardıma hazır olduğunu kaydetti.​​​​​​​

ERMENİSTAN PROVOKASYONDA BULUNMUŞTU



Ermenistan ordusu dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.(AA)

İlginizi Çekebilir Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkes kararı

İlginizi Çekebilir Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması