Azerbaycan’da alarm: ‘Bu son zamanların en büyük yangını’

Azerbaycan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerindeki 4 ilde çıkan orman yangınları 4 bin hektarlık alana zarar verdi.

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Azerbaycan’ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerindeki 4 ilde çıkan orman yangınları devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev, 4 gün önce Guba, Gebele, Şabran ve Siyezen illerinde başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü ancak yangının ciddi zararlara yol açtığını belirtti.

Azerbaycan'ın kuzey bölgesinde 15 Ağustos’tan bu yana yangınların devam ettiğini belirten Mirzayev, “Maalesef yangınlar Şabran, Siyazan, Guba ve Haçmaz illeri de dahil olmak üzere geniş bir alana yayıldı. Bu, son zamanların en büyük yangını. Doğaya büyük zarar verdi. Tahminlere göre, yangın, belediye ile devlet fonu arazileri ve ormanlık bölgeler de dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin hektarlık alana zarar verdi” dedi.

“YANGININ TEMEL NEDENİ İNSAN FAKTÖRÜ İLE İLGİLİDİR”

Büyük çaplı yangının Şabran iline bağlı Dağbilici köyü yakınlarındaki hasat edilen ekili araziden çıktığını ifade eden Mirzayev, “Yangının temel nedeni insan faktörü ile ilgilidir. Genel olarak ülkemizdeki yangınların yüzde 98’i insan kaynaklıdır. Son 5 gündür kuvvetli rüzgar var. Rüzgarın hızı bazen saatte 18 ila 22 kilometreye kadar ulaşıyor. İtfaiyeciler bazen boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yangında şans eseri kimse yaralanmadı. Vatandaşlarımızdan güvenlik kurallarına harfiyen uymalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan’da 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmalarında bakanlığa bağlı 600 personel, 80 araç, 2 helikopter ve 1 “BE 200 CS” amfibi uçak başta olmak üzere Azerbaycan Ekoloji Bakanlığı ve yerel valiliklere bağlı ekipler de yer alıyor.

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