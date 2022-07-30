Abone Ol

BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. BAE İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, şiddetli yağışların Ras Al Khaimah, Füceyre ve Şarika Emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.

BAE Ulusal Meteoroloji Merkezine göre, Füceyre Emirliği'nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi.

ABD'yi sel vurdu: Ölü sayısı 15'e yükseldi İlginizi Çekebilir ABD'yi sel vurdu: Ölü sayısı 15'e yükseldi İran'daki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor İlginizi Çekebilir İran'daki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster