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BAE’den Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık insani yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya'yla savaştan etkilenen Ukraynalı sivillere 100 milyon dolar değerinde insani yardım gönderileceğini açıkladı.

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BAE’den Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık insani yardım

BAE resmi ajansı WAM’da yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın “Ukraynalı sivillere 100 milyon dolar değerinde insani yardım sağlanmasını emrettiği” belirtildi.

BAE’nin savaşın neden olduğu krizden etkilenen Ukraynalı sivillere “daha önceki aylarda da yardımda bulunduğu” hatırlatıldı.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin yanı sıra Ukrayna krizindeki son gelişmelerin yanı sıra diyalog ve diplomatik çözümlere başvurarak gerilimi azaltma konuları ele alınmıştı. (AA)

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