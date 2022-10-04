Bakan Akar’dan Ermenistan açıklaması: Barış elinin tutulmasını, gerekli cevabın verilmesini bekliyoruz

Bakü'de açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, "Son yapılan harekat sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cenap Prezident Aliyev'in görüşmelerinin ardından Ermenistan'a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin tutulmasını, gerekli cevabın verilmesini bekliyoruz. Bu bütün Kafkasya'da barışın, huzurun buna bağlı olarak da refahın hâkim olması için önemli bir konu" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile gittiği başkent Bakü'deki resmi temaslarını sürdürüyor.

Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, buradaki ziyaretinin ardından Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığına geçti.

Burada düzenlenen törenle, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına Bakan Akar'a, Azerbaycan ordusuna verdiği destekten dolayı “Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi Alanında İş Birliği Madalyası” tevcih edildi.

Gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Bakan Akar; Türkiye ve Azerbaycan'ın asil Türk milletinin geleceği, güvenliği, refahı için gece gündüz demeden el birliğiyle çalıştığını belirtti.

İki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin tüm Türk dünyasına örnek olacağını vurgulayan Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasında askerî eğitim iş birliği ile savunma sanayisi alanlarında yoğun iş birliğinin bulunduğunu ifade etti.

“BARIŞ ELİNİN TUTULMASINI BEKLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cenap Prezident İlham Aliyev'in bu konudaki kararlılığına dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

* “Onların çizdikleri çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar kesinlikle saldırgan değil. Herkesin hak ve hukukuna saygılıyız. Burada bir barış ortamının doğmasını arzu ediyoruz. Son yapılan harekât sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cenap Prezident Aliyev’in görüşmelerinin ardından Ermenistan’a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin tutulmasını, gerekli cevabın verilmesini bekliyoruz.

* Bu bütün Kafkasya’da barışın, huzurun buna bağlı olarak da refahın hâkim olması için önemli bir konu. Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler tamamen Azerbaycanlı kardeşlerimizin hak ve menfaati esas alınarak yapılıyor. Onlardan ayrı bir şey yapılması asla söz konusu olamaz. Bizim niyetimiz bölgeye barışın, huzurun gelmesi; herkesin refah güven içinde yaşaması.”

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliğin üçüncü taraflar için tehdit olmadığını vurgulayan Bakan Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Cenap Prezident Aliyev’in kararları kesin; biz kardeşiz, biriz, beraberiz bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Akar, sözlerinin sonunda 44 gün süren “Vatan Muharebesi” ile son dönemde sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

AZERBAYCAN SAVUNMA SANAYİ BAKANI MEDET GULİYEV: BURASI SİZİN İKİNCİ VATANINIZ

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev ise “Aziz dostum, kardeşim!” diye hitap ettiği Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Bakanlığında ağırlamaktan ve madalya tevcihinden şeref duyduğunu belirtti.

Bakan Akar'a Azerbaycan ordusuna desteklerinden dolayı şükranlarını ileten Bakan Guliyev, “Burası sizin ikinci vatanınız, eviniz.” diye konuştu.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığındaki madalya tevcih törenine Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da katıldı.

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, madalya tevcih töreninin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakan Akar, çalışmalara ilişkin Büyükelçi Cahit Bağcı'dan bilgi aldı.