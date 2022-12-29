Bakan Akar’dan Suriye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıya ilişkin, "Bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalı" dedi.

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Bakan Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile personelin yeni yılını kutladı. Bakan yardımcılarından subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş ve erlere kadar karargahtaki tüm personelin yeni yılını tek tek kutlayan Akar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorusunu yanıtladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da dün gerçekleştirilen üçlü toplantının yansımalarına ilişkin soru üzerine Bakan Akar, dün MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte Moskova’da Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.

“SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN ALEYHİNE BİR ŞEY YAPMAMIZ HİÇBİR ŞEKİLDE SÖZ KONUSU DEĞİL”

Görüşmede mülteci sorunu ve Suriye’deki tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, şunları söyledi:

* “Biz bölgemizde barış, huzur ve istikrarın temini ve sürdürülmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim Türkiye’de ve Suriye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır.”

Bakan Akar sözlerinin sonunda karada, denizde ve havada zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Mehmetçik ile tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak barış, refah, huzur ve kardeşlik temennilerini dile getirdi. DHA