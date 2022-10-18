Bakan Akar’dan Yunanistan mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dönemde Yunanistan ile yaşanan sorunlara değinerek "Bu sorunların, karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı ısrarla sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ateş Serbest-2022 Faaliyeti, Polatlı'daki atış sahasında başarıyla gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar faaliyeti beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile katıldı.

YUNANİSTAN MESAJI

Tatbikat sahasında yaptığı konuşmasında son dönemde Yunanistan ile yaşanan sorunlara değinen Bakan Akar, “Bu sorunların, karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı ısrarla sürdürüyoruz. Fakat diğer taraftan hiçbir şekilde bir oldubittiye, herhangi bir şekilde istenmeyen bir duruma izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Türkiye olarak bizler daima sorumlu, sağduyulu ve sabırlı bir politika izliyoruz” dedi.

Türkiye’nin bir devletten beklenen neyse o şekilde davrandığını dile getiren Bakan Akar, şöyle devam etti:

* “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm birimler bu şekilde çalışıyor. Gayretlerimizin nihai amacı barış ve istikrarın sağlanması. Geçtiğimiz hafta Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede, kendilerine duygularımızı, düşüncelerimizi açık şekilde ifade ettik.

* Kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için görüşmemiz, buluşmamız gerektiğini, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirttik. İyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk çerçevesinde bu sorunlara çözüm bulunabileceğini ifade ettik. Bu konuda üçüncü tarafları karıştırmadan karşılıklı iki komşu, iki müttefik olarak konuşup, görüşüp samimi diyalogla problemlerimizin, sorunlarımızın çözülebileceğine hâlâ inanıyoruz.”

“TÜRKİYE KİMSE İÇİN TEHDİT DEĞİL”

“Türkiye kimse için tehdit değil, Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir.” diyen Bakan Akar, bunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’taki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Bakan Akar, “İster Yunanistan ister GKRY’nin silahlanma heveslerinin, gerginliği artırmaktan başta bir şeye yardımcı olmayacağını ve bunun olayı bir çözümsüzlüğe doğru götürdüğü herkes tarafından bilinmelidir.” dedi. Bakan Akar, Türkiye’nin garantör olarak hak ve sorumluluklarını yerine getirmeye sürdüreceğini de kaydetti.

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