Bakan Çavuşoğlu Bahreyn’e gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin daveti üzerine ülkeye gidecek.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani’nin davetine icabetle 30-31 Ocak 2022 tarihlerinde Bahreyn Krallığını ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bahreyn’le ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.