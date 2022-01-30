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Bakan Çavuşoğlu Bahreyn’e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin daveti üzerine ülkeye gidecek.

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Bakan Çavuşoğlu Bahreyn’e gidecek

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani’nin davetine icabetle 30-31 Ocak 2022 tarihlerinde Bahreyn Krallığını ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bahreyn’le ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.

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