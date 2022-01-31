Bakan Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif Al Zayani ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

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Çavuşoğlu iki ülke arasında gelişen ilişkilere dikkat çekerek “Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan çok kıymetli arkadaşlarımızın, mevkidaşlarımızın ikili ilişkiler, insan hakları ve diplomasi akademisinin faaliyetleri üzerine ilginç ve faydalı sunumlarını da izledik. Diplomasi akademileri arasında da daha iyi bir iş birliğini olması konusunda hemfikiriz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife’yi Türkiye’ye davet ederek, “En kısa zamanda majesteleri Kral Hamad’ı ülkemizde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, en iyi dileklerini ve de Kral Hamad’a davetini bir kere getirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının da en iyi dileklerini Bahreynli kardeşime bir kere daha iletmek isterim” dedi.

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Salman Bin Hamad Al Khalifa ile görüşmesine değinen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün Veliaht Prens Başbakan’la da bir araya geldik. Başbakan Salman’la bir araya geldiğimiz zaman ülkenin ekonomik vizyonu hakkında da önemli bilgi sahibi olduk. Bu vizyon çerçevesinde Türkiye olarak firmalarımızla birlikte elimizden gelen desteği vereceğimizi söylemek isterim. Tabii savunma sanayinden sağlık ve çevreye kadar iş birliği imkanlarımız mevcut. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tabii bölgesel konuları da değerlendirdik. Bu bölgenin ve bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz. Bu alanlarda Körfez bölgelerindeki yakınlaşmalardan biz memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu Körfez ülkeleriyle ilişkiler konusunda “Hepimizin arzusu, kardeşler arasında sorunların olmaması, iş birliğinin ön plana çıkması. Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki sorunların barışçıl yönden çözümü konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Elbette terörle mücadele de önemli. Biz terörle mücadelede çifte standart içine düşmeden tüm terör örgütleriyle amacı ne olursa, ideolojisi ne olursa olsun, hedefi kim olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.